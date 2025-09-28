HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahreden haber! Yüksek ses yüzünden bir cani tarafından katledildi

Kahreden haberin adresi bu kez Zonguldak oldu! Yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma önce kavgaya dönüştü ardından kan aktı. 33 yaşındaki Serdar S., 24 yaşındaki Dilara Yıldırım'ı bıçaklayarak katletti. Çıkan olayda Yıldırım'ın yanındaki Faruk B. de yaralandı. Cani teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden haber! Yüksek ses yüzünden bir cani tarafından katledildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım (24) hayatını kaybetti. Kavgada, Faruk B. (22) yaralandı.

Kahreden haber! Yüksek ses yüzünden bir cani tarafından katledildi 1

İKİ GENCİ DE BIÇAKLADI

Olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar S. de katıldı. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan Serdar S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te okul ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleriSiirt'te okul ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri
Kırklareli Pınarhisar'da trafik kazası: 4 YaralıKırklareli Pınarhisar'da trafik kazası: 4 Yaralı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Müzik Zonguldak bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.