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Kahreden kaza! Uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti, 8 aylık bebek de kurtarılamadı

Trafik canavarı can almaya devam ediyor. Aile ziyaretinden dönen Samur çiftinin aracı bariyerlere çarptıktan sonra 50 metre sürüklendi. Uzman çavuş ve ve eşi hayatını kaybederken 8 aylık bebekleri ağır yaralanmıştı. İlerleyen saatlerde bebekten de acı haber geldi.

Kahreden kaza! Uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti, 8 aylık bebek de kurtarılamadı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş Hasan Samur (27) ile eşi Zehra Samur (26) ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Kahreden kaza! Uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti, 8 aylık bebek de kurtarılamadı 1

AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kaza, sabah saatlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'taki aile ziyaretinden dönerken Hasan Samur'un direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 50 metre sürüklendi.

UZMAN ÇAVUŞ VE EŞİNDEN ACI HABER!

Köylülerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Çiftin cansız bedenleri, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BEBEKTEN DE ACI HABER GELDİ

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un ağır yaralı 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

EŞİ ÜNİVERSİTEDE MEMUR

Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli memur olduğu belirtildi. Çiftin, Uşak'taki aile ziyaretinin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Afyonkarahisar kaza
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