Kahreden kaza! Yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 UT 126 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ş.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, Ş.A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır