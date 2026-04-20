Kahreden okul saldırılarıyla ilgili yeni gelişme! 275 okulu hedef gösteren 389 kişi gözaltında

Türkiye geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim okul saldırılarında yitirdiğimiz canlara ağlamıştı. Yaşanan saldırıların akabinde sosyal medyadaki bazı gruplarda saldırılarla ilgili iğrenç paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında işlemler başlatıldı. Farklı farklı illerdeki 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı.

Doğukan Akbayır

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyadaki bazı paylaşımlar büyük tepki çekmişti.

FARKLI OKULLARI HEDEF GÖSTERMİŞLERDİ

Saldırıların ardından Telegram ve Discord gibi platformlardan yeni saldırılar düzenleyecekleri bilgisini paylaşan ve bazı illerdeki okulları hedef gösteren sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili yetkili merciler harekete geçti.

275 OKULU HEDEF GÖSTEREN 389 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir.

Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir.

Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

