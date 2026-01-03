HABER

Kahreden olay! 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşüp, öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşadığı binanın 5’inci katından merdiven boşluğuna düşen Gamber Köse(50), hayatını kaybetti.

Kahreden olay! 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşüp, öldü

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’nde meydana geldi. Gamber Köse, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin bulunduğu binanın 5’inci katından merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gamber Köse’nin cenazesi, ilçeye bağlı Kesim köyünde toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

