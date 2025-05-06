HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahreden ölüm! İnşaatta işe başladığı gün düşerek öldü

Antalya'da yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan Muhammed Mirrey (26), 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! İnşaatta işe başladığı gün düşerek öldü

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı devam eden 5 katlı inşaatta meydana geldi. Bugün işe başladığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katında kalıp söken Muhammed Mirrey, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğundan düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Muhammed Mirrey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mirrey'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Mirrey'in başka bir inşaatta çalıştığı, orada ödemelerde sıkıntı yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı inşaatta bugün işe başladığı öğrenildi. Mirrey'in ölümü sonrası amcasının oğlu ile diğer işçiler büyük üzüntü yaşadı.

Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada yaralanan uzman çavuş, 12 gün sonra yaşamını yitirdiKazada yaralanan uzman çavuş, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybettiKamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İnşaat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yiğit Poyraz her şeyi ifşa etti! Gizli anlaşmayı anlattı...

Yiğit Poyraz her şeyi ifşa etti! Gizli anlaşmayı anlattı...

Altın yürekleri hoplatıyor! Öyle bir noktada ki...

Altın yürekleri hoplatıyor! Öyle bir noktada ki...

Önce Almanya şimdi İngiltere: Savaşa hazırlanıyorlar!

Önce Almanya şimdi İngiltere: Savaşa hazırlanıyorlar!

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

ABD bunu konuşuyor! Gizli projeyi açıkladı: "Okyanusların altına inşa ettik"

ABD bunu konuşuyor! Gizli projeyi açıkladı: "Okyanusların altına inşa ettik"

Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler!

Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.