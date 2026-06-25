Kahreden yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

ENGELLİ 3 KİŞİDEN ACI HABER

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır