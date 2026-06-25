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Kahreden yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'tan gelen haber kahretti. Bir evde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların engelli olduğu belirtildi.

Kahreden yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kahreden yangın: 3 kişi hayatını kaybetti 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahreden yangın: 3 kişi hayatını kaybetti 2

ENGELLİ 3 KİŞİDEN ACI HABER

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kahreden yangın: 3 kişi hayatını kaybetti 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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