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Kahvaltı organizasyonunda felaketi yaşamışlardı! Doktorun eşinden acı haber

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik çıkışında, kapıdaki taş kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktorun eşi de hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili ölü sayısı 2'ye yükselirken, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kahvaltı organizasyonunda felaketi yaşamışlardı! Doktorun eşinden acı haber
Begüm Özkaynak

Olay, 25 Mayıs günü Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi.

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Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

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DOKTORUN EŞİNDEN ACI HABER

Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor İzmir kahvaltı
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