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Kahve masasında başlayan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede çıkan tartışma büyüyerek dışarı taştı. Olayda silahla vurulan 2 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Kahve masasında başlayan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile tartışmaya başladı.

Kahve masasında başlayan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı 1

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ: 2 YARALI

Tartışma kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Dışarıda devam eden kavgada şüpheli, yanındaki silahla Zekeriya O. ile Sinan Ç.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahve masasında başlayan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
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