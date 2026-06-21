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Kahvehane sevdalılarına Yargıtay'dan kötü haber!

Kahvehaneye sık giderek evliliğini ve evin ihtiyaçlarını ihmal eden bir eş Yargıtay tarafından ağır kusurlu bulunarak tazminata ödemeye mahkum edildi.

Kahvehane sevdalılarına Yargıtay'dan kötü haber!

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Eşi sosyal ortamlarda, özel günlerde yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçirmenin aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açtığına dikkat çeken yüksek mahkeme, ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Kahvehane sevdalılarına Yargıtay dan kötü haber! 1

EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMADI

Özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

"MAAŞIN OLMASA SENİNLE EVLENMEZDİM"

Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının 'maaşın olmasa seninle evlenmezdim' dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için 'kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu' gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep edildi.

Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay kahvehane
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