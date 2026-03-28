Kahvehaneyi, kumarhaneye çeviren 42 şahsa 487 bin TL ceza

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında 25 Mart tarihinde Kırıkhan’da bulunan bir kahvehanede yapılan kontrollerde 42 şahsın kumar oynadıkları suçüstü yapılarak tespit edildi. Operasyonda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 426 bin 235 TL, 2 bin 900 Dolar ve 1150 Euro ile Poker-İskambil kağıtları ve slot makinası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 42 şahsa 487 bin 368 TL idari para cezası yazıldı, iş yeri sahibi M.K. ile E.Y. hakkında ise kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Basit Yaralama suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasıyla aranan S.Ç. yakalandı.

