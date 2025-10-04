HABER

Kahvesiz uyanamam diyenler dikkat! Aşırı kahve tüketmenin zararları: Bu uyarılar tehlikeyi işaret ediyor olabilir...

Günlük hayatın vazgeçilmezi kahve, çay ve enerji içecekleriyle sıkça tükettiğimiz kafein, aşırıya kaçıldığında sağlığımızı tehdit edebiliyor. Kalp çarpıntısından uyku bozukluklarına, yüksek tansiyondan anksiyeteye kadar birçok soruna yol açabilen kafein tüketiminde sınırları aşmak, farkında olmadan kolayca gerçekleşebiliyor. İşte aşırı kafein tüketiminin 8 uyarı işareti ve bu alışkanlığı kontrol altına almak için uzman önerileri…

Sedef Karatay

Kahve, çay ve enerji içecekleriyle günlük hayatın vazgeçilmezi olan kafein, fazla tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Odaklanmayı artırıp kısa süreli enerji sağlasa da, aşırı kafein tüketimi vücutta olumsuz etkiler yaratıyor.

GÜNLÜK KAFEİN SINIRI NEDİR?

Uzmanlar, kalp çarpıntısı, yorgunluk, yüksek tansiyon, sindirim sorunları, baş ağrısı, anksiyete, baş dönmesi ve kafein bırakıldığında ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin, aşırı tüketimin en yaygın işaretleri olduğunu vurguluyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sağlıklı yetişkinler için günlük kafein sınırını 400 miligram olarak belirtiyor, ancak birçok kişi bu sınırı farkında olmadan aşıyor.

VÜCUTTAKİ OLUMSUZ ETKİLERİ NEDİR?

Kalp çarpıntısı: Kafein, kalp aktivitesini hızlandırarak çarpıntı ve ritim bozukluklarına neden olabiliyor.

Sürekli yorgunluk: Geçici enerji sağlasa da uyku düzenini bozarak halsizliğe yol açıyor.

Yüksek tansiyon: Kan damarlarını daraltarak tansiyonu yükseltiyor, kalp ve damar sağlığına yük bindiriyor.

Sindirim sorunları: Asit üretimini artırarak mide ekşimesi, şişkinlik ve reflüyü tetikliyor.

Baş ağrısı ve migren: Düşük dozlarda ağrıyı hafifletse de fazla tüketim migreni kötüleştirebiliyor.

Anksiyete ve huzursuzluk: Sinir sistemini aşırı uyararak titreme, kaygı ve huzursuzluk yaratıyor.

Baş dönmesi: Kan basıncı ve dolaşımdaki ani değişiklikler baş dönmesine sebep olabiliyor.

Yoksunluk belirtileri: Kafein aniden bırakıldığında baş ağrısı, halsizlik, konsantrasyon zorluğu ve ruh hali değişimleri görülüyor.

KAFEİN TÜKETİMİNİ AZALTMAK İSTEYENLER İÇİN ÖNERİLER

Kademeli azaltma: Kafeini birden bırakmak yerine alımı yavaşça azaltın.

Alternatif içecekler: Kahve yerine bitki çayları veya yeşil çay tercih edin.

Bol su tüketin: Su, yorgunluğu azaltır ve kafein isteğini düşürür.

Dengeli beslenme: Protein ve tam tahıllar, enerjiyi doğal yollarla destekler.

