HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Kalabalıkta neden bazen kendimizi yalnız hissederiz? Sebebi nedir?

Modern çağ insanının sık sık karşı karşıya kaldığı sorunlar genel olarak benzerlik göstermektedir. Birçok insan bugün anksiyete, panik atak gibi sorunlar yaşamakta ve psikolojik destek almadan sosyal hayatlarını sürdürememektedir. Şehir hayatının günlük stresi kişilerin stres ile baş edememesi birçok fiziksel hastalığı da beraberinde getirebilmektedir.

Kalabalıkta neden bazen kendimizi yalnız hissederiz? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

İnsanlar günümüzde eskiye oranla daha keyifsiz ve yalnız hissetmekte, normalde onları mutlu eden şeylerden mutlu olamamaktadır. Uzmanlar psikolojik destek alan ve almak isteyen kişilerin gün geçtikçe arttığını söylemektedir. Bu durumun ve değişimin birçok nedeni vardır ve genel olarak şehir hayatının günlük stresi ve artık günümüzün hız çağından kaynaklanıyor olmasıdır.

Uzmanlar bu konuda özellikle sosyal medyanın ve gitgide daha da gelişen teknolojinin çok etkili olduğunu söylemektedirler. Sosyal medya profillerinde gösterilen hayatların gerçeği yansıtmadığı, iletişimin teknolojik aygıtlarla sınırlı kaldığı ve insanların yüz yüze iletişimden kaçınarak gün geçtikçe daha da içlerine kapandığını açıklamışlardır.

Kalabalıkta neden bazen kendimizi yalnız hissederiz? Sebebi nedir?

Modern zamanda insanların odaklanma sorunları, panik ataklar yaşadığı anksiyete durumu ile çok sık karşılaşıldığı ve bu durumların yaş sınırının çok aşağılara düştüğü bilinmektedir. Tüketim çağı olarak da adlandırılan bu çağda insanlar gitgide yalnızlaşmakta ve bu durumun bir sonucu olarak psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Sendrom adı verilen durumlar gün geçtikçe artmakta ve çeşitlenmektedir.

Kalabalık yalnızlık adı verilen sorun da bir tür sendrom olarak modern dönem insanının sık karşılaştığı durumlardan biridir. Kişilerin içinde yer aldıkları topluluklara kendini ait hissedememesi ile başlayan kalabalık yalnızlık durumu kişinin kimse tarafından anlaşılmadığını düşünmesine yol açmaktadır.

Toplumsal bir problem olan kalabalık yalnızlık durumu kişilerin kalabalık ortamlarda kendini yalnız hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun birçok farklı nedeni bulunabilmektedir. Yalnızlık insanın kendi tercihi olarak yaşandığı zaman uzmanlara göre olumlu durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak istemsiz olarak yaşanan yalnızlık ve anlaşılmama hissi kişileri buhranlara psikolojik sorunlara ve bunlara bağlı olarak meydana gelebilecek fiziksel hastalıklara sürüklemektedir.

İnsanın duygusal bir varlık olması onları kalabalıklarda bile yalnız hissetme durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Dijital hayatın sanal ortamların arkadaşlar arasında ve aile içinde iletişimi gitgide daha da azalttığı saptanmıştır. Bu yüzden kişiler farklı ilişkilerin arayışına girebilir.

Aile bağlarının zayıf olması, aynı evde yaşandığı halde iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulamaması da kişiyi yalnız hissettirebilmektedir. Kişilerin aile üyeleri ya da mevcut arkadaş ortamları ile yeterli ve kaliteli vakit geçirmesinin bu yalnızlık hissine iyi geleceği düşünülmektedir.

Teknoloji ilerledikçe gitgide daha da genişleyen sanal dünyada insanlar bireyselleşme yolunda ilerlemektedir. Her insan kendine has bir hayat standardına ulaşmak istediği ya da bazen kalabalıklar içinde yüzeysel ilişkiler yaşamayı tercih ettiği için kalabalık yalnızlık sendromu da gitgide artış göstermekte ve en sık görülen durumlardan biri olmaya başlamaktadır.

Bilgiye, eğlenceye, oyunlara ve daha birçok duruma internet ve teknolojik cihazlar aracılığı ile hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi insanın bu hıza alışma konusunda zorluk çekmesi ile doğru orantılı olarak görülmektedir. Kolay ulaşma durumu kişilerin daha az hareket etmesini mümkün oldukça insan içine girmemesini ve hatta evden çıkmamasını sağlamaktadır. Bunlar dışında şu durumlar da kalabalıkta yalnızlık hissine neden olabilmektedir:

  • Hayal kırıklıkları yaşamak
  • İnsanlarla kurulan iletişimden arzu edilen sonuca ulaşılamaması
  • Akran zorbalıkları yaşamak
  • Çeşitli psikolojik sorunlar
  • Geçmişe yönelik travmalar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji'den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarıİstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji'den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Topyekûn seferberlik başladıCumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Topyekûn seferberlik başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yalnız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.