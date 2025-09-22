HABER

Kalaycılık mesleği Anadolu’da unutuluyor

Kalaycılık, Anadolu'da kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak dikkat çekiyor. Bakırın azalması ve maliyetli olması bu mesleği olumsuz etkiliyor.

Anadolu’da günlük yaşamla iç içe geçmiş kalaycılık, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında görülüyor. Bakırın maliyetinin yüksek olması, meslekteki ustaların azalmasında etkili bir faktör. Kalay, gümüş renginde bir maddedir. Bakır kapları kalaylama işinde yumuşak bir yapıda kullanılır. Özellikle pişirme için tercih edilen bakır eşyaların hava ile teması zararlara yol açar. Kalay, sağlıklı bir yüzey oluşturarak bakırı korur. Bakır ürünler, ihtiyaç duyulunca belirli bir ısıya tabi tutulur ve kalay işleminden geçirilir.

Ordu’da yaşayan kalay ustası Davut Gündüz, mesleğin giderek unutulduğunu ifade ediyor. Sürdürmeyi düşündüğünü kaydediyor. İlk olarak bakırlar yıkanıyor. Ardından kalay tezgahında kalorifere belirli bir ısı verilerek işlem başlatılıyor. Bakır kullanımında ve kalaycılıkta azalma gözlemleniyor. Maliyet yüksek olduğu için insanlar bu mesleği tercih etmiyor. Mesleği bırakanlar ya da vefat edenler nedeniyle ustalık azalıyor. Çırak yetiştirmek de pek mümkün olmuyor.

Bakır eşyaların kalay fiyatları boyutuna göre nakit değişkenlik gösteriyor. En küçük bakır yumurta sahanları, 200-250 lira arasında kalaylanıyor. Bakır ocakta kullanılmazsa uzun süre dayanabilir. Ayrıca, bulaşık makinesinde yıkanmaktan kaçınılmalı. Bakırın içinde kırmızılık görülmeye başlarsa kalaylama şarttır. Aksi halde yapılan yemek sağlıksız olabilir. Ancak bakır ürünler, lezzet ve sağlık açısından çelik ürünlerden daha üstündür.

