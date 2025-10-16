HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kalbinizi dinleyin: Bu şikayetleri hafife almayın! Kapalı bypass yöntemi nedir?

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, kalp ve damar hastalıklarında erken başvurunun hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler asla ihmal edilmemeli. Bu belirtilerle zamanında uzman bir hekime başvurmak, doğru tedavi süreci için kritik rol oynar” dedi.

Kalbinizi dinleyin: Bu şikayetleri hafife almayın! Kapalı bypass yöntemi nedir?

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan kapalı bypass yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalbinizi dinleyin: Bu şikayetleri hafife almayın! Kapalı bypass yöntemi nedir? 1

"AMELİYAT SONRASI SÜREÇ DAHA KONTROLLÜ İLERLER”

Prof. Dr. Teskin, kapalı bypassın klasik yönteme göre farklı bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Bu yöntem, göğüs kemiğinin tamamen açıldığı klasik ameliyatlardan farklı olarak daha küçük kesilerle uygulanabilir. Böylece uygun hastalarda ameliyat sonrası süreç daha kontrollü ilerler” dedi.

“HER HASTA İÇİN AYRI PLANLAMA YAPILIR"

Tıkalı kalp damarlarında cerrahi girişim için kapalı bypassın ciddi bir alternatif olduğunu ifade eden Prof. Dr. Teskin, “Her hasta için ayrı planlama yapılır. Damar yapısı, kişinin genel sağlık durumu ve varsa ek hastalıkları göz önünde bulundurularak yöntem belirlenir” ifadelerini kullandı.

Kalbinizi dinleyin: Bu şikayetleri hafife almayın! Kapalı bypass yöntemi nedir? 2

"HER HASTA İÇİN UYGUNLUĞU AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİR”

Kalp damar cerrahisinin temel hedefinin kalbin ihtiyaç duyduğu kanı almasını sağlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Teskin, “Kapalı bypass, bu hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak her hasta için uygunluğu ayrı ayrı değerlendirilir” dedi.

Kalbinizi dinleyin: Bu şikayetleri hafife almayın! Kapalı bypass yöntemi nedir? 3

"BU ŞİKAYETLER CİDDİYE ALINMALIDIR"

Kalp ve damar hastalıklarında erken başvurunun önemine değinen Prof. Dr.Teskin şunları söyledi: “Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler ciddiye alınmalı. Bu tür belirtiler olduğunda bir uzmana başvurmak, doğru tedavi planlaması için büyük önem taşır.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye başkanına mermili tehditBelediye başkanına mermili tehdit
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralıŞanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
nefes darlığı kalp damar hastalıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.