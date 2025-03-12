HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaldırım işgalleri sonrası ekipler harekete geçti

Kaldırım işgalleri sonrası ekipler harekete geçti

12.03.2025 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için belediye ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Şehrin çeşitli noktalarında zabıta ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, kaldırımları işgal eden masa, sandalye, reklam panoları ve satış stantları tespit edilerek kaldırıldı.

Kaldırım işgalleri sonrası ekipler harekete geçti

Belediye yetkilileri, kaldırımların yayalara ait olduğunun altını çizerek, esnafa işgal konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Belediye’den yapılan açıklamada, "Kaldırımlar, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için var. Kamuya ait alanların bireysel kazanç amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
Denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Kars halkı ise yapılan denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!
Adıyaman'da korkutan kaza! Can kaybı olmaması sevindirdiAdıyaman'da korkutan kaza! Can kaybı olmaması sevindirdi
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.