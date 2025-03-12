Kaldırım işgalleri sonrası ekipler harekete geçti

Belediye yetkilileri, kaldırımların yayalara ait olduğunun altını çizerek, esnafa işgal konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Belediye’den yapılan açıklamada, "Kaldırımlar, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için var. Kamuya ait alanların bireysel kazanç amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Kars halkı ise yapılan denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır