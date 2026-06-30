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Kaldırıma park edilen kamyonet trafiği kilitledi, yol esnafın aracı itmesiyle açıldı

Malatya'da kaldırıma park edilen kamyonet nedeniyle trafiğe kapanan cadde, esnafın aracı itmesiyle açıldı. Trafik ekipleri sürücüye ceza uygulayıp, aracı otoparka çekti.

Kaldırıma park edilen kamyonet trafiği kilitledi, yol esnafın aracı itmesiyle açıldı

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerine hatalı şekilde park edilen kamyonet, özellikle büyük araçların geçişini engelledi.

Kaldırıma park edilen kamyonet trafiği kilitledi, yol esnafın aracı itmesiyle açıldı 1

HATALI PARK EDİLEN KAMYONET TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü yolun daralması nedeniyle ilerleyemeyince çevredeki esnaf harekete geçti. Esnafın kamyoneti elleriyle iterek hareket ettirmesiyle otobüs güçlükle yoluna devam edebildi.

Kaldırıma park edilen kamyonet trafiği kilitledi, yol esnafın aracı itmesiyle açıldı 2

ÇEKİCİYLE OTOPARKA ÇEKİLDİ

Araç sahibine ulaşamayan trafik ekipleri, hatalı park nedeniyle kamyonet sürücüsüne idari para cezası uyguladı. Kamyonet daha sonra çekici marifetiyle otoparka çekildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik
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