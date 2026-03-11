HABER

Kaldırımda can çekişirken, yanından geçip gittiler... 'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar!

Edirne'de yaşanan bir olay 'insanlık ölmüş' dedirtti. İftar sonrası aniden fenalaşarak kaldırımda yere yığılan adama kimse yardım etmedi. Öyle ki yerde can çekişen adamın yanından geçen insanlar sadece bakmakla yetinirken, rahatsızlanan vatandaş yaşamanı yitirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki akşam iftar sonrası vicdanları yaralayan bir dram yaşandı. Kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki vatandaşların ve bir taksi sürücüsünün dakikalarca yardımını bekledi. Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda kimsenin ilkyardımda bulunmaması ‘İnsanlık öldü mü?' sözünü hatırlattı. Dakikalar sonra gelen başka bir taksi şoförü can çekişen Kulbilge'ye ilkyardım gerçekleştirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Taksi durağında bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Talihsiz adam, Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

"YERDE YATARKEN KAÇ KİŞİ GÖRÜYOR AMA MÜDAHALE ETMEMİŞLER"

Yaşanan acı olay sonrası konuşan Kemal Kulbilge'nin kardeşi Zehra Çetiner, vicdanları sızlatan görüntüler çerçevesinde tepkisini dile getirdi.

Çetiner, "Görüntüleri izleyince 'İnsanlık ölmüş mü?' dedim. Ağabeyimi yerde yatarken kaç kişi görüyor ama müdahale etmemişler. Hastaneye sevk ettiklerinde kalbi durmuş, 40 dakika müdahale etmişler ama kurtarılamadı" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.

O ANLARI ANLATTI

Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Edirne
