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Kaldırımda yürürken motosikletli şüphelinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Muhammed B. (15), motosikletle yanına yaklaşan şüphelinin bıçaklı saldırısında kolundan yaralandı. Şüpheli kaçarken, Muhammed B.’ye ilk müdahaleyi yoldan geçen polis ekipleri yaptı.

Kaldırımda yürürken motosikletli şüphelinin bıçaklı saldırısında yaralandı
Cansu Akalp

Olay, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Muhammed B., motosikletle yanına yaklaşan şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhammed B. sol kolundan yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen polis ekipleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet
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