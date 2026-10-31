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Kaldırımda yürürken motosiktetten açılan ateşle yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.(38), motosikletli 2 kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralandı. S.T. hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaldırımda yürürken motosiktetten açılan ateşle yaralandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. S,T., kaldırımda yürürken, motosikletle gelen 2 kişi, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş açtı. S.T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı.

Kaldırımda yürürken motosiktetten açılan ateşle yaralandı 1

MOTOSİKTETTEN AÇILAN ATEŞLE YARALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemede bulundu.

Kaldırımda yürürken motosiktetten açılan ateşle yaralandı 2

Kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ silahlı saldırı
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