MİT Başkanı Kalın ile CHP lideri Özel TBMM'de görüştü: Terörsüz Türkiye çalışmaları ele alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. TBMM’de kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” ile ilgili süreçte sona gelinirken, Kalın, Özgür Özel’e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kalın ile Özel arasındaki görüşmede, Meclis'te kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”na ilişkin hazırlık süreci ele alındı. Görüşmenin, komisyon kurulmadan önce yapılan son temaslardan biri olduğu öğrenildi.

KALIN TÜM PARTİLERLE TEMAS KURDU

MİT Başkanı Kalın, daha önce AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirmişti. CHP ile yapılan bu görüşmeyle birlikte, Meclis'te temsil edilen tüm ana siyasi partilerle temas sağlanmış oldu.

ÖZEL, KALIN’DAN BİLGİ ALDI

Görüşmede Özgür Özel’in, “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında yürütülen planlama süreci hakkında Kalın’dan bilgi aldığı belirtildi. CHP'nin, sürecin demokratikleşme ve toplumsal uzlaşma temelinde ilerlemesi gerektiği yönündeki görüşlerini Kalın’a aktardığı ifade edildi.

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