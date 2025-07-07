Kalp çarpıntısı, kişinin kalp atışlarının normalden fazla ve düzensiz olması durumudur. Bu durum genellikle aniden ortaya çıkmakta ve kişide huzursuzluğa sebep olmaktadır. Çoğu zaman geçici ve zararsız olan bu durum bazen ciddi bir problemin de habercisi olabilmektedir.

Kalp çarpıntısı nedir?

Kalp çarpıntısı, kalp atışlarının normalden daha hızlı, daha güçlü ve düzensiz bir şekilde atması durumudur. Kalp atış hızının dakikada 140'ın üzerine çıkması kalp çarpıntısı olarak adlandırılmaktadır. Kişi günlük hayatında kalp atışını hissetmez fakat çarpıntı durumunda kalp atışları kişi tarafından hissedilir bir hale gelmekte ve kişiyi rahatsız etmektedir.

Kalp çarpıntısı kısa süreli olabileceği bazen saatler boyu da devam edebilmektedir. Bu durum geçicidir. Fakat yine de uzun süre devam ediyorsa kişinin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir.

Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısı nedenleri kişiye göre değişiklik göstermektedir. Çarpıntıya sebep olan etkenler geçici ve zararsız olabileceği gibi bazı kalp çarpıntısı durumları tedaviye de gerek olabilmektedir. Kalp çarpıntısına sebep olan faktörler genel olarak şu şekildedir:

Fazla miktarda kafein tüketimi

Panik atak, stres, kaygı

Aşırı miktarda alkol tüketimi

Ağır egzersiz yapmak

Elektrolit dengesizlikleri

Tiroid bezi rahatsızlıkları

Anemi (kansızlık)

Hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi)

Migren

Hamilelik, adet dönemi, menopoz

Bazı ilaçların yan etkileri

Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir?

Kalp çarpıntısı belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazen belirtiler kişide hafif olarak görülürken bazı belirtiler de şiddetli ve kişiyi rahatsız eden düzeyde olabilmektedir. Kalp çarpıntısı belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır:

Kalp atım hızının normalden daha fazla olması

Kalbin düzensiz bir şekilde atması

Bayılma, bilinç kaybı

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

Sersemlik ve baş dönmesi

Boğazda veya boyun bölgesinde kalp atışlarını hissetme

Huzursuzluk, endişe ve panik hali

Bu belirtiler genel olarak kısa sürelidir. Fakat çarpıntının yanında birden fazla belirti özellikle bayılma eşlik ediyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Kalp çarpıntısı genel olarak kısa süreli ve zararsız bir durumdur. Altta yatan herhangi bir rahatsızlık yoksa yaşam tarzı değişikliğiyle çarpıntının şiddeti ve sıklığı azaltılabilmektedir. Bunları uygulamadan önce mutlaka çarpıntının nedeninin bir sağlık uzmanı tarafından belirlenmesi ve bu nedene uygun olarak bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir.

Kalp çarpıntısını hafifletmeye yarayabilecek yöntemlerden bazıları şunlardır: