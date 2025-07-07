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Kalp çarpıntısı neden olur?

Günlük yaşamın temposu içerisinde bedenimiz farklı ve değişik sinyaller verebilmektedir. Verdiği bu sinyallerden bazıları zararsızken bazıları ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilmektedir. Özellikle kalbin ritminin değişmesi kişileri endişelendirebilmektedir. Bu ritim değişikliği kalp çarpıntısı olarak adlandırılmaktadır. Peki, kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısı neden olur?
Hacer Atik

İçindekiler

  • Kalp çarpıntısı nedir?
  • Kalp çarpıntısı neden olur?
  • Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir?
  • Kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Kalp çarpıntısı, kişinin kalp atışlarının normalden fazla ve düzensiz olması durumudur. Bu durum genellikle aniden ortaya çıkmakta ve kişide huzursuzluğa sebep olmaktadır. Çoğu zaman geçici ve zararsız olan bu durum bazen ciddi bir problemin de habercisi olabilmektedir.

Kalp çarpıntısı nedir?

Kalp çarpıntısı, kalp atışlarının normalden daha hızlı, daha güçlü ve düzensiz bir şekilde atması durumudur. Kalp atış hızının dakikada 140'ın üzerine çıkması kalp çarpıntısı olarak adlandırılmaktadır. Kişi günlük hayatında kalp atışını hissetmez fakat çarpıntı durumunda kalp atışları kişi tarafından hissedilir bir hale gelmekte ve kişiyi rahatsız etmektedir.

Kalp çarpıntısı kısa süreli olabileceği bazen saatler boyu da devam edebilmektedir. Bu durum geçicidir. Fakat yine de uzun süre devam ediyorsa kişinin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir.

Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısı nedenleri kişiye göre değişiklik göstermektedir. Çarpıntıya sebep olan etkenler geçici ve zararsız olabileceği gibi bazı kalp çarpıntısı durumları tedaviye de gerek olabilmektedir. Kalp çarpıntısına sebep olan faktörler genel olarak şu şekildedir:

  • Fazla miktarda kafein tüketimi
  • Panik atak, stres, kaygı
  • Aşırı miktarda alkol tüketimi
  • Ağır egzersiz yapmak
  • Elektrolit dengesizlikleri
  • Tiroid bezi rahatsızlıkları
  • Anemi (kansızlık)
  • Hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi)
  • Migren
  • Hamilelik, adet dönemi, menopoz
  • Bazı ilaçların yan etkileri

Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir?

Kalp çarpıntısı belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazen belirtiler kişide hafif olarak görülürken bazı belirtiler de şiddetli ve kişiyi rahatsız eden düzeyde olabilmektedir. Kalp çarpıntısı belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Kalp atım hızının normalden daha fazla olması
  • Kalbin düzensiz bir şekilde atması
  • Bayılma, bilinç kaybı
  • Göğüs ağrısı ve nefes darlığı
  • Sersemlik ve baş dönmesi
  • Boğazda veya boyun bölgesinde kalp atışlarını hissetme
  • Huzursuzluk, endişe ve panik hali

Bu belirtiler genel olarak kısa sürelidir. Fakat çarpıntının yanında birden fazla belirti özellikle bayılma eşlik ediyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Kalp çarpıntısı genel olarak kısa süreli ve zararsız bir durumdur. Altta yatan herhangi bir rahatsızlık yoksa yaşam tarzı değişikliğiyle çarpıntının şiddeti ve sıklığı azaltılabilmektedir. Bunları uygulamadan önce mutlaka çarpıntının nedeninin bir sağlık uzmanı tarafından belirlenmesi ve bu nedene uygun olarak bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir.

Kalp çarpıntısını hafifletmeye yarayabilecek yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Stres, kalp ritmini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden nefes egzersizleri, yürüyüş ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler çarpıntının azaltılmasını sağlayabilmektedir.
  • Fazla miktarda alkol, kafein ve çay tüketimi kalp çarpıntısını tetikleyebilmektedir. Bu yüzden bu içeceklerin kullanımına sınırlandırılma getirilmelidir.
  • Yetersiz ve düzensiz uyku kalp ritmini bozabilmektedir. Bu yüzden kişinin her gün aynı saatlerde uyuması daha olumlu olacaktır.
  • Vücutta sıvı kaybının olması kalp çarpıntısının nedenleri arasında bulunmaktadır. Bu yüzden kişinin günlük olarak yeterli miktarda su tüketmesi önemlidir.
  • Aşırı tuzlu ve aşırı yağlı gıdalar da kalp çarpıntısını tetikleyebilmektedir. Bu yüzden bu gıdalardan uzak durulmalı, magnezyum, potasyum ve omega-3 gibi kalp dostu besinlerle beslenmek gerekmektedir.
  • Bazı ilaçlar kişide kalp çarpıntısına sebep olabilmektedir. Kullandığınız ilaçlardan dolayı kalp çarpıntısı yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekmektedir.
  • Günlük olarak hafif egzersiz yapmak kalp sağlığını desteklemekte ve kalp ritminin düzenlenmesini sağlamaktadır. Fakat bu egzersizler için öncelikle doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir.
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