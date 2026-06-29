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Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 65 yaşındaki bir hasta, durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Y.A., aniden fenalaşarak Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi Darende Devlet Hastanesi’nde yapılan hastanın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı, Y.A.’yı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakletti.
Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun hastanede takip edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya yaşam
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