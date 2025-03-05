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Kalp krizi kola vurur mu, hangi kola vurur? Kalp krizinde kol ağrısı olmasının nedeni nedir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.02.2025 21:06
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Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen bir tıkanma durumu aniden meydana gelebilir. Bu durum kalp kasının yeteri kadar oksijen almamasına neden olur. Böylece kalp dokusu hasar alabilir. Kalbe kan akışı sağlamaktan sorumlu olan damarların duvarlarında yağ yapısında maddeler birikir ve plaklar oluşur. Oluşan plaklar zamanla damarı daraltarak kalp krizine neden olur.

Kalp krizi kola vurur mu, hangi kola vurur? Kalp krizinde kol ağrısı olmasının nedeni nedir?

Çeşitli belirtiler ile aniden görünen kalp krizi halinde hem kalp krizi geçiren kişinin hem de etrafındaki kişilerin yapması gereken bazı ilk müdahaleler vardır. Öncelikle kişinin kalp krizi geçirdiğinden emin olmak gerekir. Bu nedenle de kalp krizi geçirildiğine dair belirtiler takip edilmelidir. Kriz geçiren kişi vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kurumuna ulaştırılmalıdır.

Kalp krizi kola vurur mu?

Kalp krizi kendini çeşitli hislerle birlikte gösterir. Bu belirtileri hisseden kişiler kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabilir. Kalp krizi belirtileri şu şekildedir:

  • Göğüste ağrı ve baskı hissi
  • Öksürük
  • Kalp ağrısı
  • Vücudun boyun, sırt, kollar gibi başka bölgelerine yayılan ağrı hissi
  • Mide bulantısı
  • Baş dönmesi
  • Kalp atışında ritim bozuklukları
  • Nefes darlığı, nefes almada zorlanma

Kalp krizi hangi kola vurur?

Kalp krizi yaşayan kişiler halk arasındaki söyleyişi ile göğüslerinin üzerinde biri oturuyormuş hissine kapılırlar. Bu aslında kalpte ve göğüs kısmında hissedilen baskıdır. Baskı ya da yanma hissi de kalp krizi geçirildiğine dair belirtiler arasında yer alır. Oluşan bu hislerin nedeni stres ya da anksiyete de olabileceği için bazen kalp krizi ile karıştırılabilir. Yaşanan durumun kalp krizi olduğu diğer belirtilerin de hissedilmesi ile netleşir.

Yaşanan kalp krizi kendini vücudun diğer bölgelerine yayılan ağrı hissi ile de gösterir. Kalp krizi yaşayan kişilerin çoğunda göğüs ağrısının yansıdığı bölgelerin başında sol kol gelir. Bu bölge dışında sırtta, omuzlarda, çenede ve boyunda da ağrı hissedilebilir.

Kalp krizinde kol ağrısı olmasının nedeni nedir?

Koroner arterlerde tıkanıklık yaşanması kalp kasına yeterli oksijenin ve kanın gitmemesine neden olur. Bu da kalp krizi ile sonuçlanır. Zamanında müdahale edilmezse kalp krizi geçiren kişi birkaç dakika içinde hayatını kaybedebilir. Belirtiler anlık olarak takip edilmeli ve vakit kaybetmeden hastaya sağlık bilgisi olmayan kişiler tarafından müdahale edilmeden ambulans yardımı istenmelidir. Kriz anında hastanın hareket ettirilmemesi de önemlidir.

Kalp krizi geçiren kişi hem kalbinde hem de vücudunun diğer kısımlarında ağrı hisseder. Ağrının özellikle ve en çok sol kolda hissedilmesinin nedeninin kalbin sol tarafta olmasıdır.

Kriz esnasında kalp kapakçıklarında çökmeler, kalp zarında iltihap, aort damarlarında yırtılmalar da kalp kökenli ağrılara yol açar. Özellikle yoğun stres altında yaşana ve sigara içen kişiler kap krizi riski altındadır.

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kalp krizi kalp krizi belirtileri sağlık
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