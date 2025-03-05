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Kalp krizi nasıl gerçekleşir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.02.2025 20:43
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Kaslı bir yapıya sahip olan kalp insan sağlığı için hayati önem taşır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan bazı kalp hastalıkları da bu yüzden ölümcül olabilir. Kalp krizi de bu durumlardan biridir. Kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu olan koroner damarların tıkanması kan akışını keser ve böylece kalp krizi oluşur.

Kalp krizi nasıl gerçekleşir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

İçindekiler

  • Kalp krizi nasıl gerçekleşir?
  • Kalp krizi nasıl hissettirir?
  • Kalp krizi anında ne yapılmalıdır?

Kalbi besleyen atardamarlarda meydana gelen bir tıkanma durumu aniden oluşabilir. Bu durum kalp kasının yeteri kadar oksijen almamasına neden olur ve kalp dokusunda hasar oluşur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her an da kalıcı hasarların gelişmesi riski artar. Kalbe kan akışı sağlamaktan sorumlu olan damarların duvarlarında yağ oluşması plak adındaki yapıları meydana getirir. Bu plaklar da zaman içinde çoğalır ve damarı daraltır. Üzerlerinde oluşan çatlaklarda meydana gelen pıhtılar ya da duvardan kopan plaklar da kalp krizine yol açar.

Kalp krizi nasıl gerçekleşir?

Kalp krizi anında görülen en net belirti kalp ağrısıdır. Ağrı göğüs duvarının arkasında hissedilir ve göğüs kafesinde ağırlık oluşması şeklinde ifade edilebilir. Bu baskı ve ağırlık sol kola, omuzlara, sırta, çeneye, boyuna vurur. Genel olarak tüm bu durumlar 10 ya da 15 dakika boyunca devam eder.

Koroner damarları genişleten nitrat içeren ilaçlar ya da dinlenmek kalp krizi esnasında oluşan ağrının azalmasını sağlayabilir. Bunlar dışında gelen çeşitli hisler ve belirtiler halinde vakit kaybetmeden müdahale edilmeli ve en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir.

Kalp krizi nasıl hissettirir?

Kişiler kalp krizi anında yoğun ağrılar hissederler. Bunun dışında baş dönmesi, mide bulantısı, nefes almada zorluk yaşama, kalp ritminde bozukluk gibi durumlar da kalp krizi yaşanan anda hissedilen diğer durumlardır. Kalp krizi anında genelde şu durumlar yaşanır:

  • Göğüs kısmında ağırlık, rahatsızlık ve baskı hissi
  • Boyun, sırt, kollar gibi vücudun diğer bölgelerine yayılan ağrılar
  • Terleme
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Nefes darlığı
  • Çarpıntı hali
  • Sindirimde problemler
  • Ayakların, bacakların ve bileklerin şişmesi
  • Öksürük

Kalp krizi anında ne yapılmalıdır?

Bir kişi kalp krizi geçiriyorsa vakit kaybetmeden müdahale edilmelidir. Sağlık deneyimi ve ilk yardım bilgisi olan kimse yoksa mutlaka ambulansın gelmesi beklenmelidir. Kalp krizinde yapılması gerekenler şunlardır:

  • Sağlık deneyimi olmayan kişiler kalp krizi geçiren kişiye müdahale etmemeli, başka kişilere ait olan kalp ilaçları kalp krizi geçiren kişiye verilmemelidir.
  • Vakit kaybetmeden ambulans yardımı istenmeli ve hasta en yakın sağlık kurumuna ulaştırılmalıdır.
  • Ayaklar kalp seviyesinin üzerine kaldırılmalıdır. Bu sayede kalbe daha çok kan akışının ulaşması sağlanır.
  • Kalp krizi geçiren kişinin üzerindeki sıkı kıyafetler gevşetilmelidir.
  • Hastayı tedavilerin ve tetkiklerin anında ve gerekli donanımlarla yapılabileceği bir sağlık kurumuna ulaştırmak son derece önemlidir.
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Anahtar Kelimeler:
sağlık
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