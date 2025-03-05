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Kalp krizi önlenebilir mi? Kalp krizi nasıl önlenir, önlemek için ne yapılmalı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.02.2025 22:00
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Kalp krizi çeşitli nedenlerden ötürü oluşan ve birkaç dakika içinde belirtilerini göstererek zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur. Kriz anında kalp ve göğüs bölgesi başta gelmek üzere vücudun sırt, boyun, kollar gibi diğer bölgelerinde de ağrılar görülür.

Kalp krizi önlenebilir mi? Kalp krizi nasıl önlenir, önlemek için ne yapılmalı?

İçindekiler

  • Kalp krizi önlenebilir mi?
  • Kalp krizi nasıl önlenir?
  • Kalp krizini önlemek için ne yapılmalıdır?

Kaslı bir yapısı olan, göğüs kafesinde ve göğsün orta kısmından hafif sol tarafında yer alan kalp, insan sağlığı için hayati bir önem taşımaktadır. Anksiyete, aşırı stres, sigara kullanımı gibi çeşitli durumların neden olacağı kalp krizi ile insanlar birkaç dakika içinde hayatlarını kaybedebilirler. Kalp sağlığını korumak için çeşitli önlemler almak ve sağlıklı bir yaşam düzenine sahip olmak gerekir.

Kalp krizi önlenebilir mi?

Kendini çeşitli belirtiler ile gösteren kalp krizi bazen panik atak ya da farklı durumlar ile karıştırılsa da kalp krizini diğer durumlardan ayıran bazı net belirtileri bulunur. Kriz yaşayan kişi bu belirtileri ve hisleri takip ederek kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabilir. Kalp krizi belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Kalpte ritim bozuklukları
  • Terleme
  • Kalpte ve daha sonrasında vücudun diğer bölgelerinde hissedilen ağrı
  • Sol kolda hissedilen ağrı
  • Mide bulantısı
  • Nefes darlığı

10-15 dakika kadar süren kalp krizi durumuna anında müdahale edilmelidir. Kriz geçiren kişiye sağlık bilgisi bulunan ve ilk yardım bilen kişi müdahale edebilir. Ancak etrafta böyle biri yoksa bir an önce ambulans çağrılmalı ve kriz geçiren kişi çok fazla hareket ettirilmeden bir sağlık kurumuna götürülmelidir. Götürülecek olan sağlık kurumumun yakında olması ve kişiye müdahale edecek kadar donanıma sahip olması son derece önemlidir.

Kalp krizi nasıl önlenir?

Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başta gelen kalp krizi, kalbi besleyen damarlarda yağ yapıda olan plakların oluşumu sonucunda gelişir. Pıhtılar ya da damarlarda oluşan yırtılmalar da kalp krizine neden olabilir.

Acil bir durum olan ve bir anda gelişerek birkaç dakika içinde belirtileri ile kendini gösteren kalp krizi aslında sağlıklı bir yaşam düzeni ile önlenebilir. Kalp krizinin önlemek için öncelikli yol ise sağlıklı bir yaşam tarzına ve düzenine sahip olmaktır.

Kalp krizini önlemek için ne yapılmalıdır?

Kalp krizini önlemek için alınabilecek çeşitli önlemler bulunur. Uzmanların bu konudaki önerileri ve değerlendirmelerinden bazıları şu şekildedir:

  • Sigara içilmemelidir.
  • Yürüyüş gibi basit ama düzenli egzersizler yapılmalıdır.
  • Kilo kontrolüne önem verilmelidir.
  • Kolesterol, kan basıncı gibi durumlar takip edilmelidir.
  • Bir uzman kontrolünde diyet yapılmalıdır.
  • Alkol tüketimine dikkat edilmelidir.
  • Kan şekeri kontrolü ve diyabet takibi yapılmalıdır.
  • Doğru beslenme alışkanlığı edinilmelidir.
  • Tuz kullanımı sınırlandırılmalıdır.
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