Kalp krizi önlenebilir mi? Kalp krizi nasıl önlenir, önlemek için ne yapılmalı?

Kaslı bir yapısı olan, göğüs kafesinde ve göğsün orta kısmından hafif sol tarafında yer alan kalp, insan sağlığı için hayati bir önem taşımaktadır. Anksiyete, aşırı stres, sigara kullanımı gibi çeşitli durumların neden olacağı kalp krizi ile insanlar birkaç dakika içinde hayatlarını kaybedebilirler. Kalp sağlığını korumak için çeşitli önlemler almak ve sağlıklı bir yaşam düzenine sahip olmak gerekir.

Kalp krizi önlenebilir mi?

Kendini çeşitli belirtiler ile gösteren kalp krizi bazen panik atak ya da farklı durumlar ile karıştırılsa da kalp krizini diğer durumlardan ayıran bazı net belirtileri bulunur. Kriz yaşayan kişi bu belirtileri ve hisleri takip ederek kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabilir. Kalp krizi belirtilerinden bazıları şunlardır:

Kalpte ritim bozuklukları

Terleme

Kalpte ve daha sonrasında vücudun diğer bölgelerinde hissedilen ağrı

Sol kolda hissedilen ağrı

Mide bulantısı

Nefes darlığı

10-15 dakika kadar süren kalp krizi durumuna anında müdahale edilmelidir. Kriz geçiren kişiye sağlık bilgisi bulunan ve ilk yardım bilen kişi müdahale edebilir. Ancak etrafta böyle biri yoksa bir an önce ambulans çağrılmalı ve kriz geçiren kişi çok fazla hareket ettirilmeden bir sağlık kurumuna götürülmelidir. Götürülecek olan sağlık kurumumun yakında olması ve kişiye müdahale edecek kadar donanıma sahip olması son derece önemlidir.

Kalp krizi nasıl önlenir?

Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başta gelen kalp krizi, kalbi besleyen damarlarda yağ yapıda olan plakların oluşumu sonucunda gelişir. Pıhtılar ya da damarlarda oluşan yırtılmalar da kalp krizine neden olabilir.

Acil bir durum olan ve bir anda gelişerek birkaç dakika içinde belirtileri ile kendini gösteren kalp krizi aslında sağlıklı bir yaşam düzeni ile önlenebilir. Kalp krizinin önlemek için öncelikli yol ise sağlıklı bir yaşam tarzına ve düzenine sahip olmaktır.

Kalp krizini önlemek için ne yapılmalıdır?

Kalp krizini önlemek için alınabilecek çeşitli önlemler bulunur. Uzmanların bu konudaki önerileri ve değerlendirmelerinden bazıları şu şekildedir: