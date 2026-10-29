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Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev

Trabzon'da dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam bugün Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzuna gitti.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev 1

KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaşan Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev 2

POLİS MEMURUNA SON GÖREV

Sağlam için bugün ikindi namazı sonrası Şalpazarı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sağlam'ın yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev 3

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da damadı olan Sağlam kılınan namazın ardından Kireç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Trabzon
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