Kalp krizinde nabız kaç olur, kaça çıkar? Kalp krizi sırasında nabız yükselir mi, düşer mi?

Nabız değerleri uyku esnasında normale göre daha düşük olabilir. Düzenli olarak kontrol edilmesi gereken ve kontrol altında tutulması gereken nabız atışı kalp sağlığı ile de yakından ilgilidir. Ani nabız değişiklikleri durumunda vakit kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına danışılmalıdır. Kalbin bir dakika içinde atma sayısı nabız olarak adlandırılır. Bu yüzden kişinin yaşı, cinsiyeti ve günlük yaşam tarzı nabzı direkt olarak etkiler.

Kalp krizinde nabız kaç olur?

Nabız değerleri insan bedeninin farklı yaşam dönemlerindeki fiziksel gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Yetişkin bir kişinin normal nabız değeri 60 ile 100 atım arasında seyreder. Ama bu değer diğer yaş gruplarında daha farklı olabilir. Yoğun hareket durumunda atım aralığı 140 ile 180 arasına yükselirken hafif tempolu yürüyüşlerde bu oran 90 atım ile 120 atım arası değişebilir. Ayrıca nabız aralığının değişkenlik göstermesi şu durumlara da bağlı olarak da yaşanabilir:

Anksiyete

Aşırı stres durumu

Yüksek ateş

Yoğun egzersiz

Fazla kafein tüketimi

Anemi

Kalp ritminde bozukluklar

Bazı ilaçların yan etkileri

Hipertroid

Solunum hastalıkları

Kalp krizi

Kalp krizinde nabız kaça çıkar?

Nabzın yükseldiği durumlarda anında yapılacak müdahaleler ile nabız atım sayısını ve hızını normale getirebilmek mümkün olabilir. Uzmanlar tarafından belirtilen yöntemlerden bazıları şunlardır:

Derin nefes alıp verme egzersizleri

Sakin bir ortamda dinlenme

Bol su tüketimi ile hidrasyon sağlama

Sigara ve alkol tüketmeme

Stres yönetimine dair teknikler uygulama

Düzenli uyku alışkanlığına sahip olma

Kalp krizi sırasında nabız yükselir mi?

Nabzın normal seviyenin üzerine çıktığı durumların başında kalp krizi anı gelir. Kriz yaşayan kişilerin nabzı yaşına ve günlük yaşam düzenine göre olması gerekenin çok üzerinde bir atım oranına ulaşır. Bazen nabız kriz anında çok düşük de olabilir.

Kalp krizi anında nabız düzensiz bir ritim gösterebileceği için acil bir tıbbi yardım alınmalıdır. Nabız kalp krizi geçiren kişide 100 atımdan daha üst bir seviyeye çıkabileceği gibi 50 atımdan daha az bir seviyeye de inebilir.

Kalp krizi sırasında nabız düşer mi?

Kalp krizi geçiren kişinin kalp ritmi de nabzı da düzensiz bir hale gelir. Bu da nabzın çok yüksek atım oranlarına çıkması ya da çok düşük nabız atımlarına inmesi anlamına gelebilir. Anormale ulaşan nabız değerleri doğru sağlık müdahalesi ile düzenlenebilir.

Bu yüzden alınabilecek en kolay önlemlerden ve yapılabilecek en pratik müdahalelerden biri sakin bir ortamda dinlenmektir. Ayrıca bol su içmek, uzun vadede kafein tüketimini azaltmak ve düzenli olarak basit egzersizler yapmak da işe yarayabilir.