Kalp yetmezliği olan hasta uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi...

Tunceli’de kalp yetmezliği tanısı bulunan ve durumu kötüleşen hasta, uçak ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.

Tunceli’de kalp yetmezliği tanısı olan ve yaklaşık 3 hafta önce sağlık durumu kötüleşen İbrahim Doğan'ın, Tunceli Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine yatışı yapıldı. Doğan’ın mevcut kalp yetmezliğinin son dönemine girmesi, taburcu olma ihtimalinin ve kalbinin desteksiz çalışmasının mümkün olmaması ve İleri Düzey Kalp Destek Cihazına (LVAD) ihtiyacı olması sebebiyle ileri bir merkeze sevk işlemleri başlatıldı.

Doğan’ın tedavisinin gerçekleştirilebileceği uygun bir merkeze naklinin en uygun ekip gözetiminde gerçekleştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi ile görüşme yapıldı. Görüşmeler neticesinde, hastanın İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans ile sağlandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır