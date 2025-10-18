HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kamboçya'da gözaltına alınan 64 Güney Koreli ülkelerine döndü

Kamboçya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve ülkelerine dönen 64 Güney Korelinin çoğu soruşturmaya tabi tutulacak.

Kamboçya'da gözaltına alınan 64 Güney Koreli ülkelerine döndü

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore polis yetkilileri, kiralanan bir uçakla ülkelerine dönen Güney Kore vatandaşlarının çoğunun cezai soruşturmaya tabi tutulacağını söyledi.

Yetkililer, Güney Kore vatandaşlarının uçağa biner binmez gözaltına alındıklarını ve suça karıştıkları iddiasıyla soruşturulmak üzere ülke çapındaki polis karakollarına götürüleceklerini bildirdi.

Çevrim içi dolandırıcılık sorununu ele almak üzere Kamboçya'ya gönderilen ortak hükümet müdahale ekibine liderlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Ji-na, "Bu ziyaret aracılığıyla Kamboçya hükümetinin işbirliği yapma isteğini bir kez daha teyit ettik ve (bu tür suçlar için) ortak bir müdahale görev gücünü kurumsallaştırarak ikili işbirliğini güçlendirmek üzere bir anlaşmaya vardık." dedi.

Güney Kore Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı ve müdahale ekibinin bir üyesi olan Park Sung-joo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamboçyalı yetkililerin çevrim içi dolandırıcılık çetelerine yönelik baskıları sırasında Güney Kore vatandaşlarının tutuklanması halinde Seul'ü "hızlı şekilde" bilgilendirmeyi kabul ettiklerini kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandıSinop'ta iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Bursa’da göçmen kaçakçılığına geçit yokBursa’da göçmen kaçakçılığına geçit yok

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kamboçya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.