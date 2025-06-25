Kamboçya'nın başkenti neresi? Kamboçya'nın başkenti hakkında bilgiler

Nüfusu 15 milyon civarında olan Kamboçya, Çam, Çinli ve Vietnamlılar da dahil olmak üzere 30’dan fazla dağ kabilesine ev sahipliği yapan bir ülkedir. En büyük şehri Phnom Penh’tir ve nüfusun çoğunluğu Theravada Budizm dinini benimsemiştir. Ülkede resmi dil olarak Kmerce dili kabul edilmiştir. Alfabesi de Kmer alfabesidir. Nüfusun çoğunluğunu Kmerler, Çamlar ve Kamboçyalılar oluşturmaktadır. Üniter parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin oldukça köklü bir geçmişi bulunmaktadır.

Tarihinde ilk kez Khmer İmparatorluğu 802 yılında kurulmuştur. Daha sonra 1863 yılında Fransız kolonisi olan ülke Fransa’dan bağımsızlığını 1953 yılının kasım ayında elde etmiştir. Kamboçya’da kişi başına düşen gelir sayısı komşu ülkelere göre daha düşüktür. Ancak son 10 yılda görülen gelişmeler ve yaklaşık olarak %7 oranındaki büyüme sayesinde Asya’da en hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkeler arasında girmeyi başarmıştır.

802 yılında Chenla bölgesinde Kmer prensleri birbirleri ile savaşmıştır ve Kambuja adı altında anlaşarak krallık ilan edilmiştir. 600 yıl sürecek olan Kmer İmparatorluğu’nun başlangıcı bu şekilde olmuştur. Hint kültürü etkisinde olan krallıkta önce Hinduizm daha sonra ise Budizm yayılmıştır. Bu dinlerin yayılmasında krallık son derece etkili olmuştur.

yüzyılda Ayutthaya daha önce ülkenin bir parçasıyken isyan etmiştir. Bu durum da Kamboçya’nın o dönem güçlenmekte olan komşularına karşı gücünü yitirmesine neden olmuştur. 1863 yılında Fransa himayesine giren ülke daha sonra Hindiçin’in bir parçası olarak devam etmiştir.

En fakir ülkeler arasında yer alan Kamboçya’nın ana geçim kaynağı tarım ve tekstildir. Tarım ürünleri arasında pirinç birçok diğer Asya ülkesi gibi oldukça geniş ve önemli bir yer tutmaktadır. Turizm de ülkede özellikle son zamanlarda gelişme gösterir hale gelmiştir. 2007 yılının Ocak ve Aralık aylarında 2 milyondan fazla turistin ülkeyi ziyaret ettiği bilinmektedir. Turistlerin en çok Siem Reap şehrini ziyaret ettikleri bilinmektedir. Angkor Wat tapınakları ülkenin hem tarihi açısından son derece önemlidir hem de turizm açısından ülkeyi daha verimli hale getirmektedir.

1953 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkede 1967 yılında iç savaş başlamıştır. Bu savaşı Kızıl Kmerlerin krallık güçlerine saldırması ile başlamıştır. Kuzey Vietnam kuvvetleri de duruma müdahale etmeye başlamıştır ve Kızıl Kmerler ülke genelinde büyük katliamlar gerçekleştirmiştir. Shankunk bu durum karşısında harekete geçmiştir ve Sovyetler Birliği ile bu konu ile ilgili gelen talep doğrultusunda duruma müdahale etmiştir. Ardından Kmer Cumhuriyeti kurulmuştur.

Bölge tarihi olarak da son derece önemlidir. Angkor Krallığı'nın bu bölgede kurulduğu tespit edilmiştir. Burada yer alan en önemli yerlerin başında ise Angkor Tapınağı gelmektedir. Kamboçya, 1863 ve 1953 yılları arasında Fransız kolonisi olarak yaşam sürmüştür. 1941 ve 1945 yılları arasındaki süreçte ise Japon İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Ülkenin yönetimi elinden alınan Kızıl Kmerler gerilla savaşı başlatmışlardır. Ardından 1991 Paris Antlaşması imzalanmıştır ve Kamboçya ile Vietnam savaşı sona ermiştir. Tarihi Kmer Hanedanı'na dayanan ülkede 1991 yılında yapılan seçimlerin hemen ardından gelen süreçte Kızıl Kmerler tamamen dağılmıştır.

Kamboçya’nın iklimi Güney Asya iklimi ile benzerlik göstermektedir. Mayıs ve Ekim ayları arasındaki süreç en yağışlı sezon olarak tespit edilmiştir. Bu dönemde hava sıcaklık dereceleri 22 derece civarında seyretmektedir. Ayrıca bu dönemde çok fazla nem hissedilir. Kuru sezon da kasım ve nisan ayları arasında yaşanmaktadır. Bu dönemde ise hava sıcaklıkları dereceleri 40 dereceye kadar ulaşabilir.

Kamboçya'nın başkenti neresidir?

Kamboçya’nın en büyük kenti ve aynı zamanda başkenti olan şehir Punom Pen’dir. Punom Pen Kamboçya’daki Mekong Nehri’nin kıyısında yer almaktadır. Fransa tarafından sömürgeleştirildiği bir dönem yaşayan Kamboçya bu dönemin ardından Punom Pen’i başkent olarak kabul etmiştir. Şehir zaman içinde gelişmeler göstermiş, ülkenin diplomatik, siyasi, kültürel, ekonomik merkezi haline gelmiştir.

Daha önce Asya’nın İncisi olarak da isimlendirilmiş olan Punom Pen, 1920’li yıllarda Hindiçin’de Fransızlar tarafından inşa edilmiş olan en güzel şehirlerden bir olarak kabul edilmiştir. Kamboçya’daki Siyanukvil ve Siemp Reap şehirleri ile birlikte ülkenin en önemli turistik şehirleri arasında yer almaktadır.