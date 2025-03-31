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Kameralar önünde gerçekleşti! MHP ile DEM Parti arasında bir ilk: Heyetlerden karşılıklı bayram ziyareti

31.03.2025 09:56
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Ramazan Bayramı kapsamında siyasi partiler bayramlaşmaya başladı. Bu sırada tarihi görüntüler de yaşandı. DEM Parti ile MHP ilk kez bayramlaştı. Ziyaretten görüntüler kameralara yansıdı.

Kameralar önünde gerçekleşti! MHP ile DEM Parti arasında bir ilk: Heyetlerden karşılıklı bayram ziyareti

Ankara'da siyasilerin bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bugün birçok partiyi ziyaret edecek olan MHP'nin DEM Parti ile bayramlaşması gündeme damga vurdu.

HEYETLER GENEL MERKEZLERE GİTTİ

MHP ve DEM Parti'den genel merkezlere karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleşti.

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MHP'DEN 'KARDEŞLİK HUKUKU' VURGUSU

Bayramlaşma ziyaretinde konuşan MHP'li İsmet Büyükataman "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz" mesajını verdi.

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DEM'DEN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise "Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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KAMERALAR ÖNÜNDE BAYRAMLAŞTILAR

İşte ziyaretlerden kameralara yansıyan bazı görüntüler...

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MHP, CHP'Yİ KATMADI

Öte yandan MHP bugün yapacağı ziyaretlerde CHP yer almıyor. Paylaşılan bayramlaşma listesinde şu partiler yer alıyor: AK Parti, DSP, DEM, SP, DEVA, GP, BBP.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP DEM Parti
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