Kameralar önünde gerçekleşti! MHP ile DEM Parti arasında bir ilk: Heyetlerden karşılıklı bayram ziyareti

Ankara'da siyasilerin bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bugün birçok partiyi ziyaret edecek olan MHP'nin DEM Parti ile bayramlaşması gündeme damga vurdu.
MHP ve DEM Parti'den genel merkezlere karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleşti.
Bayramlaşma ziyaretinde konuşan MHP'li İsmet Büyükataman "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz" mesajını verdi.
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise "Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
İşte ziyaretlerden kameralara yansıyan bazı görüntüler...
Öte yandan MHP bugün yapacağı ziyaretlerde CHP yer almıyor. Paylaşılan bayramlaşma listesinde şu partiler yer alıyor: AK Parti, DSP, DEM, SP, DEVA, GP, BBP.
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