HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki kamu hastanelerine gönderilen talimatla mesai saatleri uzatıldı. Bakanlığın mesai saatleriyle ilgili yeni düzenlemesine İstanbul Tabip Odası ve birçok kesimden tepki gelmişti. Yeni düzenlemeye ilişkin tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak, "Mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Mustafa Fidan

Kamu hastanelerinde yeni dönem resmen başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki kamu hastanelerine gönderilen talimatta, yeni mesai saati düzenlemesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: 81 İLDEKİ KAMU HASTANELERİNE TALİMAT GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın yeni mesai saati düzenlemesine göre tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu ise 08:00-17:00 saatleri arasında çalışmaya devam edecek.

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor: Sağlık Bakanlığı ndan açıklama 1

TEPKİLERİN ARDINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YANIT

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Tabip Odası'nın "Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor" iddialarına şöyle yanıt verildi;

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor: Sağlık Bakanlığı ndan açıklama 2

"DOĞRU BİLGİLENDİRME YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR"

"Kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.

Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor: Sağlık Bakanlığı ndan açıklama 3

"HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.

Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İSTANBUL TABİP ODASI: "ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURACAKTIR"

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez"

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonu! Gözaltılar varŞanlıurfa’da kaçak silah operasyonu! Gözaltılar var
Villa bahçesinde ceset çıkmıştı! Kan donduran cinayeti itiraf etti: "Dozerle üzerini toprakla kapattım"Villa bahçesinde ceset çıkmıştı! Kan donduran cinayeti itiraf etti: "Dozerle üzerini toprakla kapattım"
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı mesai saati hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.