Çalışanların ruhsal, sosyal, fiziksel refahını sağlayabilmek amacı ile alınan çeşitli önlemler, oluşturulan sistemler, çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile yönetmeliklerin toplamı iş sağlığı ve iş güvenliği olarak tanımlanmaktadır. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışan firmalarda işin hangi alanda olduğu fark etmeksizin iş yerlerinde iş güvenliği ve iş sağlığı kuralları uygulanmak zorundadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği çalışanların kazalardan korunmasını sağlayabilmek iş yerindeki olası riskleri mümkün olabildiği kadar en aza indirmek ve iş verimliliğini arttırmak gibi amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Ayrıca çalışan kişilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimlerin düzenli bir şekilde uygulanması da son derece önemlidir.

Sadece iş kazaları değil uzun süreli olarak yapılan mesleklerden kaynaklı meslek hastalıklarının da bu sayede önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Çeşitli amaçlar ve hedefler doğrultusunda uygulanan iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları genel olarak şu hedefler doğrultusunda uygulanmaktadır:

Çalışılan ortamı daha sağlıklı ve daha güvenli bir hale getirmek

İş verimliliğini arttırmak ve bu sayede iş yerinde süreklilik sağlayabilmek

Çalışanların iş sağlıklarını ve iş güvenliklerini sağlamak

İş kazalarının önüne geçmek

Meslek hastalıklarının önüne geçmek

İşveren konumundaki kişinin yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesini sağlamak

Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kuralları nelerdir?

İş sağlığı güvenliği hem çalışanlar hem de iş verenler için son derece önemlidir. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği kuralları şu maddeler etrafında oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır:

Acil durum planları oluşturmak

Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapmak

Risk değerlendirmeleri yapmak

Çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliğine dair çeşitli eğitimler vermek

Kişisel koruyucu donanım kullanım sağlamak

İş ekipmanlarının güvenli olarak kullanıldığını teyit etmek

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda kamu iş güvenliği sağlanmakta ve kanunlarca belirlenen kurallara uyulmak zorunlu tutulmaktadır. Kamu kurum kurallarına göre iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının amacı mesleki risklerin önlenmesi ve çeşitli mesleki risklerden korunmayı gerektirmektedir. Bu iki amaç doğrultusunda kamu çalışma alanlarında güvenlik sağlanabilmektedir.