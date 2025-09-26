HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kuralları nelerdir?

Tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği konusu son derece önemli kabul edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışmakta olan kişilerin güvenliklerini ve sağlıklarını korumayı, çalışılan ortamı olabilecek en güvenli hale getirmeyi hedeflemektedir.

Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kuralları nelerdir?
Ferhan Petek

Çalışanların ruhsal, sosyal, fiziksel refahını sağlayabilmek amacı ile alınan çeşitli önlemler, oluşturulan sistemler, çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile yönetmeliklerin toplamı iş sağlığı ve iş güvenliği olarak tanımlanmaktadır. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışan firmalarda işin hangi alanda olduğu fark etmeksizin iş yerlerinde iş güvenliği ve iş sağlığı kuralları uygulanmak zorundadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği çalışanların kazalardan korunmasını sağlayabilmek iş yerindeki olası riskleri mümkün olabildiği kadar en aza indirmek ve iş verimliliğini arttırmak gibi amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Ayrıca çalışan kişilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimlerin düzenli bir şekilde uygulanması da son derece önemlidir.

Sadece iş kazaları değil uzun süreli olarak yapılan mesleklerden kaynaklı meslek hastalıklarının da bu sayede önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Çeşitli amaçlar ve hedefler doğrultusunda uygulanan iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları genel olarak şu hedefler doğrultusunda uygulanmaktadır:

  • Çalışılan ortamı daha sağlıklı ve daha güvenli bir hale getirmek
  • İş verimliliğini arttırmak ve bu sayede iş yerinde süreklilik sağlayabilmek
  • Çalışanların iş sağlıklarını ve iş güvenliklerini sağlamak
  • İş kazalarının önüne geçmek
  • Meslek hastalıklarının önüne geçmek
  • İşveren konumundaki kişinin yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesini sağlamak

Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kuralları nelerdir?

İş sağlığı güvenliği hem çalışanlar hem de iş verenler için son derece önemlidir. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği kuralları şu maddeler etrafında oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır:

  • Acil durum planları oluşturmak
  • Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapmak
  • Risk değerlendirmeleri yapmak
  • Çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliğine dair çeşitli eğitimler vermek
  • Kişisel koruyucu donanım kullanım sağlamak
  • İş ekipmanlarının güvenli olarak kullanıldığını teyit etmek

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda kamu iş güvenliği sağlanmakta ve kanunlarca belirlenen kurallara uyulmak zorunlu tutulmaktadır. Kamu kurum kurallarına göre iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının amacı mesleki risklerin önlenmesi ve çeşitli mesleki risklerden korunmayı gerektirmektedir. Bu iki amaç doğrultusunda kamu çalışma alanlarında güvenlik sağlanabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldiMalatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralıBilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İş Sağlığı Ve Güvenliği kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.