HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kamu kurumlarında izin talep formu nasıl doldurulur?

Özel sektörde ya da devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışıyor olması ya da hangi görevde olduğu fark etmeksizin çalışan tüm insanların belli başlı hakları bulunmaktadır. Kanunlar doğrultusunda düzenlenen bu haklar uygun olan kişiler tarafından kullanılabilmektedir.

Kamu kurumlarında izin talep formu nasıl doldurulur?
Ferhan Petek

Çalışanların bir yıl boyunca çalışarak kazandıkları bir hak olarak izin kullanma durumları çeşitli nedenlere bağlı olarak talep edilebilir. Ücretli izin türleri iznin alınma ve talep edilme durumuna göre çeşitli isimlerle sınıflandırılmıştır. Yıllık izin, süt izni, doğum izni, ölüm izni, hastalık izni, yeni iş arama izni, resmi tatil izni gibi çeşitli izin türlerinin her biri farklı gerekçelere göre alınabilmektedir.

Gerekli olan durumlarda kullanılan izin formu ya da izin talep formu işveren tarafından tutmakla sorumlu olunan ve çalışan kişilerin izin için talepleri sonucunda izin durumlarını ayrıntılı olarak gösteren belgelerdir. Çalışanların işe başladıkları günden itibaren deneme süreleri de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmaları gerekir. Bu sayede yıllık izin talebinde bulunma hakkı kazanmış olurlar.

Kamu kurumlarında izin talep formu nasıl doldurulur?

İzin hakkı hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde kullanılabilir bir haktır. Kurum ve işveren kendisine beyan edilen izin formlarını saklamakla yükümlüdür. Talep edilen resmi izin belgesi ileriye dönük olarak saklanmak zorundadır. Kamu kurumlarında da özel sektör hizmeti veren iş yerlerinde de izin talep formlarında yer alması gereken bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler şu şekildedir:

  • Kimlik numarası
  • İsim ve soy isim
  • İznin başlama tarihi
  • İznin bitme tarihi
  • İzin süresi günü
  • Talep edilen iznin türü
  • İzin kullanacak olan çalışan imzası
  • İzin için onay veren firmanın yetkilisinin imzası

Kamu kurum izin türleri de özel sektörde olduğu gibi çeşitlilik göstermektedir. Hamilelik izninden askerlik iznine, evlenme izninden hastalık iznine birçok farklı izin türü için izin talep formu doldurulmalı ve işverene teslim edilmelidir. İzin talebi konusunda bilinmesi gereken bazı durumlar şunlardır:

  • İzin formu doldurma hakkı kazanmak için bir iş yerinde en az bir yıl çalışılmış olması gerekir.
  • İzin formunda izin kullanacak olan izni talep eden kişinin ve firma yetkilisinin imzası olmak zorundadır.
  • İzin formu izin gününden önce doldurulmalıdır.
  • İşveren çalışanların yıllık ücretli izin kullanım durumlarını gösteren izin kayıt belgelerini tutması zorunludur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu'nun davası ertelendiEkrem İmamoğlu'nun davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüşmelerinin detaylarını anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüşmelerinin detaylarını anlattı

Anahtar Kelimeler:
izin kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.