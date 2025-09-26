Çalışanların bir yıl boyunca çalışarak kazandıkları bir hak olarak izin kullanma durumları çeşitli nedenlere bağlı olarak talep edilebilir. Ücretli izin türleri iznin alınma ve talep edilme durumuna göre çeşitli isimlerle sınıflandırılmıştır. Yıllık izin, süt izni, doğum izni, ölüm izni, hastalık izni, yeni iş arama izni, resmi tatil izni gibi çeşitli izin türlerinin her biri farklı gerekçelere göre alınabilmektedir.

Gerekli olan durumlarda kullanılan izin formu ya da izin talep formu işveren tarafından tutmakla sorumlu olunan ve çalışan kişilerin izin için talepleri sonucunda izin durumlarını ayrıntılı olarak gösteren belgelerdir. Çalışanların işe başladıkları günden itibaren deneme süreleri de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmaları gerekir. Bu sayede yıllık izin talebinde bulunma hakkı kazanmış olurlar.

Kamu kurumlarında izin talep formu nasıl doldurulur?

İzin hakkı hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde kullanılabilir bir haktır. Kurum ve işveren kendisine beyan edilen izin formlarını saklamakla yükümlüdür. Talep edilen resmi izin belgesi ileriye dönük olarak saklanmak zorundadır. Kamu kurumlarında da özel sektör hizmeti veren iş yerlerinde de izin talep formlarında yer alması gereken bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler şu şekildedir:

Kimlik numarası

İsim ve soy isim

İznin başlama tarihi

İznin bitme tarihi

İzin süresi günü

Talep edilen iznin türü

İzin kullanacak olan çalışan imzası

İzin için onay veren firmanın yetkilisinin imzası

Kamu kurum izin türleri de özel sektörde olduğu gibi çeşitlilik göstermektedir. Hamilelik izninden askerlik iznine, evlenme izninden hastalık iznine birçok farklı izin türü için izin talep formu doldurulmalı ve işverene teslim edilmelidir. İzin talebi konusunda bilinmesi gereken bazı durumlar şunlardır: