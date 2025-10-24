Kamu yararı kararı nedir, hangi durumlarda verilir?

En net tanımı ile kamu yararı, temel olarak kişilere yönelik değil, kişilerin bir arada yaşayarak meydana getirdikleri toplumun varlığını sürdürmesine dair bir çıkardır. Toplumun mevcut düzeninin korunması, bu düzenin temelini oluşturan bireyin çıkarlarının direkt ya da dolaylı olarak korunması kamu düzenini meydana getirmektedir.

Kamu yararı kararı nedir?

Devlete ait bütün kamu kurumları her tür idari işlemlerde kamu yararını ve çıkarını en üst seviyede gözetmekle yükümlüdür. Bu da bir kamu kurumu bir idari işlem yapıyorsa o işlemin yapılmasında mutlaka bir kamu yararı olması zorunluluğu olarak açıklanmaktadır. Sorumluluk yerine getirilmediği sürece yapılan işlem hukuki açıdan eksik olur ve iptali için idari mahkemelere dava açılabilir.

Hukuki kural olarak kamu yararı kararı alınmadan ve bu karar onaylanmadan önce kamulaştırma yapılması mümkün olamamaktadır. Bir bakanlık tarafından onaylanmış olarak özel bir plan ya da projeye dayalı olarak bir hizmet tesis ya da yapı inşa edilmesi halinde kamulaştırma işlemi için kamu yararı kararı alınmasına gerek olmamaktadır.

Kamu yararı kararı hangi durumlarda verilir?

Belli bir taşınmaz mal kamulaştırmaya girmeden önce o taşınmaz mülkün kamulaştırılması işleminin kamu yararına bir işlem olduğuna dair net bir karar ve onay alınır. Bu karar kamu yararı kararı olarak isimlendirilmektedir. Kamu yararı kararı almak yetkili mercilerin hakkıdır. Kararı verecek olan kişiler ve merciler şu şekildedir:

Kamu idareleri

Kamu tüzel kişileri

Köy ihtiyar kurulu

İl idare kurulu

Yüksek öğretim kurulu

Kamu yararı örneklerine göre kararın kimin tarafından verileceği değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak köy yararına kamulaştırma yapılacaksa karar köyün ihtiyar heyeti tarafından alınır. Belediye yararına olan kamulaştırma işlemlerinde kamu yararı kararı vermek belediye encümeninin yetkisindedir.

Yükseköğretim kurulu yararına yapılacak olan kamulaştırmalarda bu kararı alma yetkisi yükseköğretim kuruluna aittir.

Gerçek kişiler yararına kamulaştırma işlemi yapılacaksa bu kişilerin özel hukuk tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları ya da idare meclislerinin yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet açısından denetimine bağlı oldukları özel idairesi, bakanlık ya da belediyeler karar alma yetkisine sahiptir.