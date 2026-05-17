Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu bulvarı üzerinde bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır