Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Mesudiye- Datça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesudiye yol ayrımından Datça istikametine doğru seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki kamyon, karşı yönden gelen bir araçla çarpışmamak için sürücüsünün yaptığı manevra sonrası yol kenarındaki uçuruma savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü M.Ş.’nin hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır