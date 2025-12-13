HABER

Kamyon uçuruma yuvarlandı, sıkışan sürücü kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Kaza, Onikişubat İlçesi kırsal Sarıçukur Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mercedes marka kamyonla seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon ormanlık alandaki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

