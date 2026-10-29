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Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına taşıma asansörü kamyonu çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki taşıma asansörü kamyonu Ahmet Özcan Caddesi’nden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’ne döndüğü sırada Ayşe Eroğlu’na (77) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü 1

Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü 2

Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü 3

Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü 4

Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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