Kamyondan kara yoluna dökülen odunlar kaldırıldı

Karabük-Kastamonu karayolunda kamyondan dökülen odunlar, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kaldırıldı.
Olay, Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl mevkisinde meydana geldi. G.Y. idaresindeki 81 ACN 078 plakalı kamyonun seyir halindeyken damperinin aniden kalkması sonucu kasada bulunan odunlar kara yoluna savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yola saçılan odunlar nedeniyle trafik güvenlik amacıyla tek şeritten sağlandı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yola dökülen odunlar kaldırıldı. Yol, temizliğin tamamlanmasının ardından yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
