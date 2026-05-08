Kamyondan sarkan hurda parçaları tehlike saçtı

Olay, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve limanlar bölgesindeki ana yol üzerinde meydana geldi. Hurda limanından yük aldığı tahmin edilen yeşil renkli bir kamyonun, kasasına istiflenen metal parçalarının dışarı sarkmasına aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü. Kasadan sol tarafa doğru metrelerce taşan ve yolu kapatacak şekilde sarkan bir metal çubuk, hem yan şeritten geçen araçlar hem de karşı yönden gelen trafik için büyük risk oluşturdu.

"Bu resmen adam öldürür"

O anları saniye saniye kaydeden ve duruma tepki gösteren bir sürücü, "Şu an İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nden çıkıyoruz, burada hurda limanı var. Böyle bir yükleme tarzı var mı ya? Buna biri ’dur’ demiyor mu? Bunu istiflerken kimse görmüyor mu? Bu resmen adam öldürür" diyerek yaşanan tehlikenin boyutuna dikkat çekti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır