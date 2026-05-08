HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kamyondan sarkan hurda parçaları tehlike saçtı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kasasından dışarı taşan devasa hurda parçalarıyla trafiğe çıkan bir kamyon adeta faciaya davetiye çıkardı. Çevredekilerin can güvenliğini hiçe sayan yükleme tarzı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kamyondan sarkan hurda parçaları tehlike saçtı

Olay, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve limanlar bölgesindeki ana yol üzerinde meydana geldi. Hurda limanından yük aldığı tahmin edilen yeşil renkli bir kamyonun, kasasına istiflenen metal parçalarının dışarı sarkmasına aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü. Kasadan sol tarafa doğru metrelerce taşan ve yolu kapatacak şekilde sarkan bir metal çubuk, hem yan şeritten geçen araçlar hem de karşı yönden gelen trafik için büyük risk oluşturdu.

"Bu resmen adam öldürür"
O anları saniye saniye kaydeden ve duruma tepki gösteren bir sürücü, "Şu an İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nden çıkıyoruz, burada hurda limanı var. Böyle bir yükleme tarzı var mı ya? Buna biri ’dur’ demiyor mu? Bunu istiflerken kimse görmüyor mu? Bu resmen adam öldürür" diyerek yaşanan tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Kamyondan sarkan hurda parçaları tehlike saçtı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralıKaraman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.