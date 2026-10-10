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Kamyonet aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erol Cezveci (26) öldü, yanındaki B.D. ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kamyonet aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cezveci'nin kontrolünü kaybettiği 34 MVL 915 plakalı kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kamyonet aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı 1

AYDIN'DAKİ FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Cezveci, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cezveci ile yanındaki B.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cezveci, müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Kamyonet aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı 2

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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