Kamyonet dere yatağına düştü: 2 yaralı

Kaza, Nazilli ilçesi Rahmanlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli-Beydağ Karayolu üzerinde, Nazilli istikametine doğru seyir halinde bulunan M.İ. idaresindeki kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü M.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



