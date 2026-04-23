Kamyonet dere yatağına düştü: 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, 10 metre yükseklikten dere yatağına uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Rahmanlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli-Beydağ Karayolu üzerinde, Nazilli istikametine doğru seyir halinde bulunan M.İ. idaresindeki kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü M.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

