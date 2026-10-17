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Kamyonet, karşı şeride geçen TIR'a çarpıp devrildi; 4 yaralı

Edirne’de karşı yöne geçen TIR’a kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kamyonet, karşı şeride geçen TIR'a çarpıp devrildi; 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun Demirköy yakınlarında meydana geldi. C.K.’nin kontrolünü kaybettiği 27 BAM 188 plakalı TIR, karşı yöne geçip yol kenarındaki çalılık alana girdi.

Kamyonet, karşı şeride geçen TIR a çarpıp devrildi; 4 yaralı 1

KAMYONET TIR'A ÇARPIP DEVRİLDİ; 4 YARALI

Bu sırada Ö.T. idaresindeki kamyonet, aracın dorsesine çarpıp yan yattı. Kazada, TIR şoförü C.K. ile kamyonet sürücüsü Ö.T. ve yanındaki Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonet, karşı şeride geçen TIR a çarpıp devrildi; 4 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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