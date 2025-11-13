HABER

Kamyonete arkadan çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından karayolunda trafik akışı bir süre durdu.

Kaza saat, 21.30 sıralarında İzmir - Ankara D-300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah Yavuz idaresindeki 34 CZB 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bedrettin K. idaresindeki 45 SA 7066 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Hikmet Akbağ (29) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Abdullah Y. ve otomobilde bulunan bir diğer yolcu Sultan Ç. kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hikmet Akbağ (29) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D-300 Karayolu'nun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

