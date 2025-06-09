Kamyonete çarpan minibüsün şoförü böyle kurtarıldı

Kaza, saat 00.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Erbaa'dan Karayaka beldesine giden Emre Kaan Gürel yönetimindeki 05 DJ 104 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 33 AZJ 208 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, minibüs şoförü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gürel, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır