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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Samsun Ordu Yolu üzeri Costal Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alperen Altunalev (30) idaresindeki kamyonet, Fatih Şahin (22) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Şahin olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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