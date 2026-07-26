Seydikemer’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Seydikemer Yayla Yolu Urluca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (42) idaresindeki motosiklet ile Ö.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü S.O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü Ö.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. ise hafif yaralanırken, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden S.O.’nun cenazesi ise gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır