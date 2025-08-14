HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kamyonetin kavşakta tırla çarpıştığı kaza kamerada

Amasya’da bir kamyonet, kavşakta bir anda önüne çıkan tırla çarpıştı. Tırın hasar gören deposundan yola sızan yakıtı ekipler temizlerken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kamyonetin kavşakta tırla çarpıştığı kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, Recai Okumuş’un kullandığı tıra Ferhatarası mevkiindeki kavşağa giriş yapmak için kontrolsüz şekilde sola dönüş yaptığı esnada Emin Sinoplu’nun kullandığı 05 ADL 303 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışma sonucu tırın hasar gören deposundan sızan yakıt yola döküldü. Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar oluşan kamyonet ve tır yoldan kaldırıldı. Dökülen yakıt ise ekipler tarafından temizlenerek üstüne kum döküldü.

Tırın kamyonetle çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da firari 14 hükümlü yakalandıSakarya'da firari 14 hükümlü yakalandı
Sakarya'da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok: 57 sürücüye 783 bin TL ceza kesildiSakarya'da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok: 57 sürücüye 783 bin TL ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.