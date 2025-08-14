Kamyonetin kavşakta tırla çarpıştığı kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, Recai Okumuş’un kullandığı tıra Ferhatarası mevkiindeki kavşağa giriş yapmak için kontrolsüz şekilde sola dönüş yaptığı esnada Emin Sinoplu’nun kullandığı 05 ADL 303 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışma sonucu tırın hasar gören deposundan sızan yakıt yola döküldü. Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar oluşan kamyonet ve tır yoldan kaldırıldı. Dökülen yakıt ise ekipler tarafından temizlenerek üstüne kum döküldü.

Tırın kamyonetle çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır